日櫻島火山今年第17次爆發濃煙直衝3000米　火山灰襲鹿兒島｜有片

日本九州櫻島火山南岳山頂的火山口8月2日晚爆發，大量濃煙和火山灰瞬間衝上3000米高空，噴出的火山岩散落至方圓1100米範圍，火山灰更朝鹿兒島市谷山一帶飄去。這已是櫻島今年第17次爆發，據氣象廳表示，包括鹿兒島市、垂水市、鹿屋市及指宿市等多個地區，自深夜至周一清晨都將陸續受到降灰籠罩。



自7月21日以來，櫻島火山便開始活動頻繁，上周六亦曾爆發，並持續噴火長達50分鐘。氣象廳呼籲櫻島周邊民眾和旅客定時確認最新火山情報。

因應火山噴發，鹿兒島地方氣象台提醒民眾，務必提高警覺。氣象部門預估部分區域降灰量將達到「稍多」等級，火山灰降下後除了會導致地面標線難以辨識，也會對呼吸道造成刺激，民眾若需外出應佩戴口罩並攜帶雨具防護。

氣象廳還特別提醒附近居民與行經該區域的車輛駕駛提高警覺，注意降灰帶來的能見度不良、道路滑溜，以及隨風飄散的小型火山碎屑等威脅。