俄羅斯據報街頭「拉壯丁」強行徵兵　外界疑9月再有大規模動員

《華爾街日報》8月2日報道指出，俄烏戰爭下俄羅斯前線兵力持續緊缺，軍方為填補兵力缺口，不惜動用暴力甚至恐嚇來強迫適齡俄羅斯男性參軍。美國官員研判，目前俄軍徵兵手段有限，認為俄軍可能展開新一輪大規模徵兵的疑慮。



報道引述律師、人權活動人士與目擊者表示，在較小的城鎮，部份徵兵人員會以查驗證件為由，在街頭或工作場所外強行帶走男性民眾。一旦他們被帶進徵兵辦公室，就可能遭到威脅甚至毆打，直到他們同意簽約入伍。

報道引述俄羅斯博主、紀錄片製作人Stanislav Morozov稱，有許多被帶走的人遭威脅栽贓毒品以即場拘捕。另有俄羅斯居民稱自己在前往徵兵辦公室後，肝臟、腎臟等部位遭到毆打。

2026年5月4日，俄羅斯莫斯科，圖為俄羅斯士兵在紅場列隊舉行勝利日閱兵儀式綵排。（Getty）

消息人士透露，儘管俄羅斯官方宣稱徵兵仍屬自願性質，但執法人員有時會與徵兵人員合作設局，引誘男子前往指定地點。專為被迫入伍者提供法律協助的律師Artyom Klyga表示，「當局現在改用暴力手段，只要抓到男性就將他們送去服役。」

這些強徵行動也引發當地居民關注，有人用手機將之錄影並傳上網，不過奔薩市（Penza）徵兵辦公室主任Andrey Surkov表示，所有行動都是針對逃避兵役者。當地內政部門則否認會強制將男子送往前線，並警告發布相關影片者可能面臨法律後果。

2026年1月19日，在俄烏衝突的背景下，俄羅斯南部軍區獨立工兵部隊的軍人於俄羅斯羅斯托夫州（Rostov region）的一處演習場接受密集戰鬥訓練，以精進設置障礙、掃除地雷及穿越水障礙的技能。（Reuters）

報道指，俄羅斯此前向願意應徵入伍的人士，開出超過普通人一年薪水的巨額報酬，惟隨着俄軍內部虐待事件的傳聞頻出，加上烏克蘭軍力日益強大，例如烏軍攻勢導致前線士兵的平均生存時間縮短至僅剩數分鐘、數日或數週，俄羅斯的徵兵工作就變得愈發困難，招募難度日益上升。

美國官員研判，現有的暴力與壓迫招募在前線補兵有限，克里姆林宮仍在考慮進行新一輪全國性動員，可能在9月20日的俄羅斯國會選舉之後啟動，以再增加數萬名士兵。