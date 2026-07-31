俄軍被指再用朝鮮導彈襲烏克蘭　時隔近一年首次

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）7月30日表示，俄羅斯當日空襲烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih），造成至少8人死亡，當中包括一家5口。初步資料顯示，俄軍使用了朝鮮導彈，為很長一段時間以首次。他批評，俄羅斯為了導彈與朝鮮政權結盟，目的為在歐洲、烏克蘭邊境部署朝鮮部隊，以及殺害烏克蘭兒童。



2026年7月30日發布的圖片顯示，烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）城市克里維里赫（Kryvyi Rih）附近村莊，在遭到俄軍空襲後淪為廢墟。（Reuters）

綜合英國廣播公司（BBC）、英國《獨立報》等報道，俄軍連夜向烏克蘭發射了70枚導彈、280多架無人機。澤連斯基位於第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）克里維里赫（Kryvyi Rih）的家鄉遭猛烈攻擊，據指造成至少8人死亡、8人受傷，死者包括3名兒童。

英國《獨立報》報道，雖然俄羅斯並非首次使用朝鮮導彈攻擊烏克蘭，但距離上次已很久時間，顯示俄方已補充導彈庫存。

俄軍在2023年底起，被指利用朝鮮火星-11A型（KN-23）、火星-11B型（KN-24）攻擊烏克蘭。但烏克蘭軍方消息人士稱，烏克蘭最後一次確認俄羅斯使用朝鮮導彈，已是去年8月8日。

此外，烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）的官員表示，當地遭到一枚巡航導彈襲擊，至少造成一人死亡、30多人受傷，傷者包括多名兒童。