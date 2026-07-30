美媒：澤連斯基向特朗普請求300枚「愛國者」導彈　願以情報交換

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）7月28日表示，已向美國總統特朗普（Donald Trump）請求「冬季援助」（winter package），其中包括300套愛國者（Patriot）反導系統。



美媒《國會山報》（The Hill）報道，澤連斯基承諾仍願以衛星圖像、情報等換取美國軍援，惟特朗普政府稱反導系統優先保留應對伊朗。本月初，特朗普已准許烏克蘭自主生產愛國者導彈，但澤連斯基認為該流程耗時過久，烏方亟需即時支援。

2026年7月28日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達美國華盛頓國會大廈。（Reuters）

澤連斯基當天還會見美國的洛歇馬丁（Lockheed Martin）及雷神導彈與防務公司（Raytheon Missiles & Defense）的代表，探討將烏製彈道導彈改造為愛國者攔截彈。

與此同時，美國參議院通過法案，授權特朗普對俄實施制裁與加徵關稅，試圖遏制俄方戰力。參議員沙欣（Jeanne Shaheen）表示，施壓是約束普京的有效方式，當下需全力對俄施壓。報道指，相關法案的通過被視為對已故參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的紀念。