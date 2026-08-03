《馬尼拉時報》評論斥菲政府親美反華　告誡勿成亞洲版烏克蘭

撰文：楊中文
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菲律賓主流英文報章《馬尼拉時報》8月3日發佈評論文章，批評菲政府近年來過度依賴美國安全承諾，外交政策被「親美情結」和「對華敵意」左右，讓國家捲入不必要的衝突，甚至損害自身利益。

文章作者、菲律賓前外交官兼專欄作家泰勞（Rigoberto D. Tiglao）開章援引美國首任總統華盛頓（George Washington）1796年告別演說，稱一個國家如果對另一國形成「強烈依附」，會「會誘使一個國家陷入一種虛構的共同利益幻覺，並把它拖進一些本不需要、也不合理的爭端與戰爭之中」，而對另一國的「習慣性敵意」，同樣可能導致外交失衡。泰勞認為，菲律賓政府恰好陷入了華盛頓所描述的這種外交陷阱中。

他指出，菲律賓已把整個安全架構建立在對美國的「無條件忠誠」上，並強調這種立場與對中國的敵意正在互相強化。而美方官員反覆使用「ironclad（鋼鐵般堅定）」的措辭來形容對菲承諾，而這種語言掩蓋了菲律賓可能被拖入台海衝突的風險。

2025年10月31日，馬來西亞吉隆坡，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與菲律賓國防部長德奧多羅（Gilberto Teodoro）舉行會晤。（X/ @SecWar）

他還批評，自2023年以來，小馬可斯政府允許美軍在菲律賓增設基地，有關舉措雖被包裝成合作安排，但實際上可能使菲律賓成為大國對抗的前線，而小馬可斯的一些對話言論，包括「你給他們一寸，他們就會要一里。所以（菲律賓）一寸都不能讓」等，則都是空話、沒有實質。

泰勞警告，當局應警惕菲律賓成為亞洲的烏克蘭，後者同意成為美國對抗俄羅斯的代理人，如今則深陷俄烏戰爭。他指出，菲律賓應停止把美國當成外交的唯一支點，也不該把與中國的矛盾上升為持續性的國家情緒，更務實的做法是效方越南，把國家利益放在首位，保留迴旋空間。

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