珍惜生命︱以色列女子音樂節遭哈馬斯殺害　男友難忘創傷墳前自盡

一對以色列年輕情侶因哈馬斯（Hamas）2023年10月7日對Nova音樂節發動攻擊，造成女方Liron Barda遇害。其男友Bar Asraf因無法承受失去摯愛的痛苦，於今年在女友Liron的墳前舉槍自盡，年僅30歲。



女友喪命後精神狀況不佳

死者Bar Asraf的姊姊表示，弟弟自女友遇害後，情緒一直低落。她回憶：「我們在哥哥的婚禮上，他當時看起來很快樂，但其實內心很孤單。」

以色列年輕情侶，女友遭哈馬斯殺害後，男友也選擇走上絕路。（Instagram@jewishlivesmatte）

姊姊描述，弟弟經常獨自前往女友墳前傾訴，並在案發當天失聯，最後由家人於墓地發現其遺體，身旁有一把槍。姊姊悲痛說：「我走過去，看到他躺在Liron的墳旁，喊他起來，才發現他已滿身是血。」父親現場進行CPR急救，救護人員也全力搶救，仍回天乏術。

死者母親表示，兒子與女友自小便是靈魂伴侶，彼此互為依靠。母親指出，兒子自女友遇害後，情緒明顯低落，曾坦言：

媽媽，我很難過，沒有Liron很難熬，沒有人能取代她。

上週他在婚宴前夕的聚會上表現異常，獻唱給父母，家人事後才驚覺這是他的告別。

心理創傷波及倖存者與家屬

「SafeHeart」主席Shiran Maor代表組織發表聲明，強調：

創傷影響的不僅是倖存者，伴侶、父母、親友同樣承受巨大痛苦，需每日與失落和創傷共存。

他表示，組織深切哀悼並與死者家屬同在。當地「Sha'ar Shomron地方議會」亦公開向家屬表達慰問：「我們向摯愛的家人致以溫暖的擁抱，願在這艱難時刻給予你們力量。」此事件引發以色列社會高度關注，強調心理健康支持的重要性。

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