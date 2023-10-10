以巴衝突｜音樂節突襲影片曝光　男子裝死被發現遭槍殺｜有片慎入

巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日襲擊以色列，當時正在以色列南部舉行的音樂節慘遭血洗，現場找出超過260具遺體。



現場恐怖畫面也在網路上曝光，其中一段行車紀錄畫面顯示，手持長槍的哈馬斯武裝分子在音樂節現場走動，帶走一名渾身是血的男子。

還有一名趴臥在車輛後方的男子，疑似「裝死被發現」當場遭擊殺。

裝死男忍不住抬頭張望 被發現後慘死槍下 有人成功開車離開卻在路上被不停掃射（點圖放大瀏覽）：

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根據美媒報導，這場音樂節7日於以國沙漠（Negev desert）舉行，地點靠近加沙走廊，吸引約3000名年輕人聚集狂歡，目前已找到260具遺體，還有許多人下落不明。

社交網站X流傳音樂節現場的行車紀錄器畫面，但目前無法確認是誰將畫面傳到網路上。

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從曝光的畫面可以看到，有一名手持長槍的哈馬斯武裝分子，用槍指著一名滿身是血的男子。由於行車紀錄器未收音，所以無法聽見車外的對話，只見男子雙手舉起跟着武裝分子離開，而前方的車輛旁邊，還倒臥着另外一名男子。

影片後段拍到，原本倒臥在前方車輛旁的男子突然起身，往後方張望了一下，結果此時有另一名持槍的武裝分子突然出現在畫面中，男子立刻趴下，但已來不及。

穿着紅衣的武裝分子直接朝著男子跑去，疑似朝着他近距離開槍，男子隨即倒下，一動也不動。

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