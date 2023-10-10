以巴衝突｜音樂節突襲影片曝光　男子裝死被發現遭槍殺｜有片慎入

撰文：ETtoday
出版：更新：

巴勒斯坦激進組織哈馬斯7日襲擊以色列，當時正在以色列南部舉行的音樂節慘遭血洗，現場找出超過260具遺體。

現場恐怖畫面也在網路上曝光，其中一段行車紀錄畫面顯示，手持長槍的哈馬斯武裝分子在音樂節現場走動，帶走一名渾身是血的男子。

還有一名趴臥在車輛後方的男子，疑似「裝死被發現」當場遭擊殺。

裝死男忍不住抬頭張望　被發現後慘死槍下　有人成功開車離開卻在路上被不停掃射（點圖放大瀏覽）：

+28
以巴衝突｜「世界第一AV女優」挺哈馬斯挨轟　稱歷史將證明她對以巴衝突｜哈馬斯血洗音樂節　以軍充當「人肉盾牌」觀眾撿回一命以巴衝突｜中以混血女生被擄　內地網民留言涼薄！輿論反同情巴國

根據美媒報導，這場音樂節7日於以國沙漠（Negev desert）舉行，地點靠近加沙走廊，吸引約3000名年輕人聚集狂歡，目前已找到260具遺體，還有許多人下落不明。

社交網站X流傳音樂節現場的行車紀錄器畫面，但目前無法確認是誰將畫面傳到網路上。

【相關圖輯】以巴衝突｜台女親述恐怖見聞：住所附近炸彈爆炸　恐怖份子四圍走（點圖放大瀏覽）：

+20

從曝光的畫面可以看到，有一名手持長槍的哈馬斯武裝分子，用槍指著一名滿身是血的男子。由於行車紀錄器未收音，所以無法聽見車外的對話，只見男子雙手舉起跟着武裝分子離開，而前方的車輛旁邊，還倒臥着另外一名男子。

影片後段拍到，原本倒臥在前方車輛旁的男子突然起身，往後方張望了一下，結果此時有另一名持槍的武裝分子突然出現在畫面中，男子立刻趴下，但已來不及。

穿着紅衣的武裝分子直接朝著男子跑去，疑似朝着他近距離開槍，男子隨即倒下，一動也不動。

點圖了解更多以巴戰爭最新情況：

+26
以巴衝突｜「神奇女俠」姬嘉鐸見家鄉被襲擊崩潰　IG帖文惹鼻酸以巴衝突｜Bruno Mars驚傳失聯　以色列第2場演唱會緊急取消以巴局勢｜6巴勒斯坦囚犯疑用湯匙挖地道越獄　《月黑高飛》成真以巴衝突釀200死　慈父遭炸死前與子女共渡最後快樂時光影片熱傳

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

以巴戰爭
以巴衝突
恐怖襲擊
車cam
熱話
恐怖份子
ETtoday