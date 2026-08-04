烏克蘭無人機墜落撞入俄羅斯度假勝地海灘爆炸　釀7死40傷｜有片

俄烏戰事持續之際，俄羅斯度假勝地、黑海沿岸格連吉克（Gelendzhik）附近阿爾希波-奧西波夫卡村的沙灘遭一架墜落的無人機擊中，造成7人喪命，40人受傷，死者包括3名兒童。俄方批評是烏克蘭所為，烏方則向傳媒指，無人機遭俄羅斯防空部隊擊落，致使事件發生，指事件屬俄防空部隊責任。



俄羅斯克拉斯諾達爾州（Krasnodar）邊疆區行動指揮部表示，在40名傷者中，其中21人住院治療，另有19人在門診接受必要救治。

美媒：爆炸前有武器射擊聲

在片段中，一架無人機墜落俯衝到海灘上，撞擊後發生爆炸，美媒分析指，在爆炸發生前數秒，可以聽到有至少3種武器的射擊聲，在射擊聲響起時，無人機便發生轉向，墜落到海灘上。

俄羅斯熱門度假勝地 黑海沿岸沙灘遭烏克蘭無人機擊中：

俄克拉斯諾達爾州州長孔德拉季耶夫（Veniamin Kondratyev）稱這是烏軍刻意襲擊平民，烏克蘭政府官員則向美媒指，烏方使用武器的目標從來只有俄羅斯的軍工和經濟基礎設施，指俄羅斯防空部隊在涉事無人機於海灘上空飛行時，擊落無人機，造成這次事件，認為完全是俄羅斯防空部隊的責任。

俄：烏克蘭無人機襲遊樂場

在此之外，俄羅斯方面又指控，8月2日一架烏克蘭無人機襲擊別爾哥羅德州普林采夫卡村一個兒童遊樂場，一名13歲女童喪生，兩名分別為7歲和9歲的兒童遭彈片重傷。

俄羅斯稱別爾哥羅德遊樂場1兒童因無人機襲擊死亡：

另外路透社報道，烏方襲擊十幾間被稱之為「俄羅斯版亞馬遜」的Wildberries倉庫。

報道指自7月18日以來，十幾間Wildberries設施遭襲擊，這些襲擊旨在試圖擾亂該公司營運，原因是Wildberries是俄羅斯消費經濟支柱。