美媒：美國退出援助烏克蘭小組領導權　冀北約盟友增加責任

美媒《政治報》（Politico）7月31日報道，美國防部放棄北約內的安全援助烏克蘭小組（SAG-U）領導權，反映華府進一步與歐洲盟友劃清界線。



報道引述一名華府官員及三名知情人士指，美國今次放棄領導權，意味華府將不會協助烏克蘭軍隊在將來的模式。一名北約官員表示，歐洲或加拿大官員接手小組的領導權，是盟友負責更大責任的另一例證。

圖為2025年4月15日，北約（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）到訪敖德薩（Odesa），與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

該名北約官員稱，移交領導權將需時一年，但強調對烏克蘭的工作不受影響，重申支持烏克蘭仍是優先事項。而在北約繼續領導有關計劃時，美國的歐洲指揮部會派一名代表參與其中。

安全援助烏克蘭小組設於德國威斯巴登（Wiesbaden），其主要職責包括協調運送軍事裝備到烏克蘭，同時監督訓練烏克蘭軍隊和物流支援。

圖為2023年12月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達德國威斯巴登（Wiesbaden）的美國歐洲與非洲陸軍司令部。（X/@ZelenskyyUa）

美國防部的聲明指，該小組一直屬臨時性質，而今次放棄領導權是有意將援助烏克蘭的責任移交至盟友之間，並根據國家防衛戰略調整美國資源。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）再次入主白宮後，國防部五角大樓就削減美軍駐歐洲的指揮官員數量，同時取消部分輪替。華府亦警告歐洲盟友需要增加國防開支，否則不會向對方提供援助；官員並重新評估駐歐洲部隊的安排。