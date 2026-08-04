加州3少年狀告社交媒體成癮性設計危害身心　TikTok開庭前急和解

加州法院即將審理3名未成年控訴案，指控社交媒體刻意進行成癮性設計，導致自身出現焦慮、抑鬱、自殘乃至飲食失調等心理與行為問題。但在開庭前，TikTok與3名原告達成和解。



原告律師Joseph VanZandt表示，和解條款將會保密，需完成書面簽約後正式生效，目前 TikTok 暫未作出回應。

資料圖片：一名青少年手持智能手機上顯示TikTok的標誌。（Reuters）

該三案是屬於加州州法院3300餘宗合併訴訟中的試金石（bellwether）案件，原告們控訴 Meta、Google、 YouTube和Snapchat等危害青少年心理健康，庭審定於10月進行。社交平台企業對相關指控保持否認，並稱已落實多項青少年保護舉措。

除州法院案件外，加州聯邦法院還積壓2600餘宗同類訴訟，原告包含個人、學區與地方政府，且全美多地州檢察官都在本州法院對社交媒體公司提起訴訟，青少年網路健康糾紛仍持續發酵。