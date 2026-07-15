英國擬對16至17歲少年推社交媒體「宵禁」 遭批評：博眼球
撰文：林嘉敏
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英國政府7月14日推出新政管制青少年上網行為，將針對16至17歲青少年實施社交媒體深夜「宵禁」，即在0時至6時不能使用社交媒體。不過這種宵禁並非強制，可以自行解除。這是英國繼上月宣布將禁止16歲以下人群使用一系列社交媒體後，又一相關舉措。
新政規定，TikTok、Instagram、YouTube等平台預設午夜至清晨6點禁用，同時關閉自動播放、無限滾動等上癮功能。英媒指出，該政策參考澳洲監管模式，旨在改善青少年睡眠、專注力與家庭相處狀態。
此前，英國政府進行小規模試驗，證實宵禁是最易落實、成效最佳的方案，可有效提升青少年睡眠品質、緩解家長壓力。支持者認可政策的提醒作用，但也主張年長青少年應自主掌控螢幕使用時間。
不過，政界、學者與兒童權益人士批評該新政不夠完善，可能阻礙弱勢青少年夜間求助管道，且可以隨手解除的限制是「形同虛設」、質疑當局「博眼球多於保護孩子」。
與此同時，外界質疑青少年可透過VPN繞過限制，對此英國政府援引研究表示，兒童使用VPN避規情況極少，暫不會出台VPN管制措施，後續將持續評估政策成效。
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