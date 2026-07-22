法國通過法案　禁止15歲以下未成年人使用社交媒體

法國議會通過一項法案，自2027年1月起，禁止15歲以下未成年人使用社媒。法國因此成為首個禁止未成年人使用社交媒體的歐洲國家。



儘管遭到一些左翼人士的批評，法國參議院（上議院）和國民議會（下議院）星期二（7月21日）仍一致通過禁止15歲以下者使用社媒的法案。

法國總統馬克龍對此表示歡迎，他此前承諾推出這項法案，作為他結束10年任期的標誌性政策。

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儘管有人對這項措施的可行性表示懷疑，但法國政府仍然堅信用於落實年齡核查的在線工具是安全和有效的。

新法將分兩個階段實施：從9月起，15歲以下未成年人將無法註冊社媒賬戶，所有新註冊賬戶必須進行年齡驗證。

從2027年1月起，新規定將適用於所有現有的社媒賬戶。這意味着，法國所有社媒用戶都必須證明自己已年滿15歲才能使用社媒。

法國是繼澳洲之後，第二個實施此類禁令的國家。因擔憂社媒危害兒童心理健康，英國和歐盟也在擬定各自的限制措施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

