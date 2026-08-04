美國華盛頓州山火　逾6萬人撤離居民痛失家園　警方拘一縱火疑犯

美國華盛頓州斯波坎（Spokane）周邊3場野火持續延燒，至少700幢建築受損，逾6萬人被迫撤離，目前未接獲人員死亡或受傷報告。警方在8月3日逮捕一名涉嫌縱火的男子，懷疑他與其中一場山火有關。



斯波坎警長John Nowels指出，被捕疑犯為37歲男子Aaron Farinacci，他涉嫌引發一場延燒面積達3,619英畝的山火，警方以一級縱火罪將對方拘捕，保釋金為100萬美元。

2026年8月4日，美國華盛頓州，圖為當地居民在山火肆虐後返回家園收拾殘局。（Reuters）

警方指出，有目擊者看見疑犯於8月1日跪在起火地點附近的草地上，並在當日就拘捕他，還發現他隨身攜帶火柴與打火機，惟隨後又將他釋放。疑犯最終在調查人員確認案情後被捕。

部份居民在周一返回家園收拾殘局，76歲災民Miriam Sim與丈夫回到那幢自2005年就入住，但現已化為廢墟的家園前，告訴美媒稱：「已經什麼都救不回來了」，她的丈夫也反問：「到了我們這樣的年紀，真的還要重建嗎？」

警方補充稱，疑犯Aaron Farinacci與另外兩場山火無關，預料將在周二晚出庭。截至周一晚，華盛頓州山火尚未受控，總計延燒面積超過8,000英畝，當地消防指有超過1,000名消防員到場滅火。