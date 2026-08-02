法國波爾多附近山火持續逾一週　內政部長：火勢受控

法國政府宣布，在西南部城市波爾多（Bordeaux）附近叢林中持續了一週多的野火，已得到控制。這場大火是自1949年以來，法國最大的野火火災。



法媒報道，內政部長努涅斯（Laurent Nunez）周六（8月1日）說，火勢已得到控制，不再蔓延。但他也補充說，部分地區的火勢仍然活躍。

在一系列致命熱浪導致河床乾涸、植被枯萎後，法國已連續數週與野火作鬥爭。科學家們認為，這些極端天氣事件與人為造成的氣候變化有關。

在葡萄酒之都波爾多附近的吉倫特地區（Gironde），一場大火吞噬了沿大西洋海岸線的4.2萬公頃松樹林——面積比美國底特律市還要大。這場大火還摧毀了約240棟房屋。

當地居民稱，上周三（7月22日），一台清理灌木叢的機器意外產生火花，引發了這場大火。

新華社報道，吉倫特省省長布羅卡斯（Sophie Brocas）周六也召開新聞發布會說明，野火在該省沒有造成居民傷亡。

來自法國各地共約3300名消防人員在軍警、農林從業者、志願者等協助下展開滅火工作，這是法國現代民防史上「規模最大」的消防行動。

法國內政部數據顯示，今年以來法國野火累計過火面積已達11.9萬公頃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

