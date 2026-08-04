菲律賓防長批評中國《民族團結法》　北京：性質惡劣的政治挑釁

菲律賓國防部7月31日發表聲明批評中方，包括談到防長特奧多羅（Gilberto Teodoro）稱中方民族團結政策旨在「對身處中國管轄範圍之外的個人行使域外管轄權」，中國外交部8月4日表示，所謂聲明充斥謊言和惡意攻擊，干涉中國內政，是性質極為惡劣的政治挑釁，中方對此堅決反對。



中國外交部發言人林劍主持例行記者會時表示，公道自在人心，菲律賓一小撮反華勢力為謀取政治私利、掩蓋菲海上侵權行徑，大搞政治和輿論操弄，極力顛倒黑白、混淆視聽，他們的圖謀是不可能實現。

林劍說，這一小撮人以菲律賓政府部門名義發表所謂聲明，肆意綁架、破壞中菲關係，也違背菲方在近期外交對話中的承諾，再次奉勸這些人停止挑釁滋事，停止對華攻擊抹黑，否則必將為自己的卑劣行徑付出代價。

2026年6月20日，中國外交部發言人林劍主持例行記者會。（中國外交部）

他強調，中國《民族團結進步促進法》實施，有利於更好保護各民族合法權益，將為民族團結進步事業提供堅實法治保障。

中國外交部6月11日宣布制裁特奧多羅及其親屬，指特奧多羅多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。

菲國防部在聲明中對中方學術機構提倡的「學術自由」提出質疑，批評其內部存在言論限制及歷史審查，亦點名批評中國廣州暨南大學。暨南大學6月30日舉辦「日菲『劃界』背景下巴丹島主權問題學術研討會」，與會中國學者主張菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）在地理上是「台灣的自然延伸」，因此在法律上應屬於中國，此舉隨即引發菲律賓政府的強烈不滿與駁斥。

聲明又指，中方的民族相關法規旨在加強對國內少數群體的管控，並憂慮其試圖將管轄權延伸至境外。除《民族團結法》外，菲國防部亦在聲明中反駁中方對菲方審查外國文化和學術交流項目的質疑。

特奧多羅強調，菲律賓對受外國國家資助的教育項目進行審查是維護國家安全的基本責任。

他指，在中國《國家安全法》下，所有公民及教育機構均有法律義務與包括國家安全部在內的國家情報機構合作，菲方對此種外國法律框架帶來的制度性風險「深表關切」。

不過，菲律賓國防部亦在聲明中澄清，相關的安全評估嚴格針對外國的惡意影響與滲透，絕非針對為菲律賓社會作出重大貢獻的菲律賓華裔社群。