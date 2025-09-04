中國閱兵｜外媒關注當中傳遞訊息　「意志力與民族決心的展現」

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會及大型閱兵儀式，在北京天安門廣場隆重舉行。這場盛大的紀念活動，在全球範圍內引發廣泛關注。多家外媒指出，本次活動不僅展示了中國軍事裝備現代化取得的顯著成就，彰顯了中國在加強區域夥伴關係方面取得的成功。其中，華爾街日報稱，此次閱兵展示了中國日益深化的地區影響力，多位元東南亞和中亞領導人出席了閱兵式。



華爾街日報的報導還引述荷蘭萊頓大學中國歷史學家張文森（Vincent Chang）指，「中方強調在抗戰中的『民族犧牲』並非出於受害者心態，而是意志力與民族決心的展現」。

英國廣播公司（BBC）則表示，「中國國家主席習近平以強硬姿態挑戰美國主導的世界秩序，成為眾人矚目的焦點」。報道指，習近平、普京和金正恩三人聚首的畫面，可能是為了激怒美國總統特朗普（Donald Trump）這位或許更願意成為世界關注焦點的美國總統。

+ 1

德國之聲（DW）撰文分析指，中國以盛大的場面、盛況和愛國主義，發出了一個明確的信號，即中國想要在未來的世界秩序中制定規則，並將自己打造成一個全球超級大國。

今日印度則指，中國舉行了史上規模最大的閱兵式，展示了日益增長的軍事實力與全球影響力，以及「後美國時代世界秩序」引領者的角色。