黑海兩艘船遭無人機襲擊　土耳其促俄烏保障航行安全

土耳其官員表示，兩艘民用船隻在黑海遭到無人機襲擊，造成船員受傷。



法新社報道，土耳其外交部星期二（8月4日）稱，這兩艘船隻於星期一（3日）晚間離開俄羅斯新羅西斯克港後遭到襲擊，多人受傷，「他們的狀況正受到密切關注」。

外交部說：「我們對俄烏在黑海不斷升級的衝突深表關切，儘管我們已多次發出警告，但衝突仍在影響民用航運。」

土耳其外交部呼籲，各方「緊急採取具體措施，確保黑海航行安全」，並警告稱食品供應可能受到影響。

據監測網站MarineTraffic顯示，這兩艘被土耳其外交部確認為「亞沙爾號」和「娜傑日達號」的船隻分別懸掛巴拿馬國旗和喀麥隆國旗，但都屬於土耳其公司所有。

俄羅斯和烏克蘭已連續數周加大對貨船的襲擊力度。

6月下旬，一艘土耳其漁船在克里米亞海岸附近的黑海海域遭到襲擊，造成一人死亡，四人受傷。

5月底，土耳其曾警告稱，在一艘土耳其貨船遭到無人機襲擊後，黑海地區局勢可能出現「失控升級」。烏克蘭海軍則聲稱，發動襲擊的是一架俄羅斯無人機。

文章獲《聯合早報》授權轉載

