OpenAI遭美司法部調查罰款2509萬　涉偏袒外籍員工歧視美籍求職者

OpenAI及子公司將付320萬美元（約2509萬港元），就美國政府指控其偏袒外籍員工、歧視美籍求職者達成和解。



據路透社（Reuters）8月4日報道，美司法部表示，雖然涉及的職位不到 10 個，但反映了 OpenAI 的行為對美國工人造成的損害。和解金共320萬美元（約2509萬港元），含罰款120萬美元（約941萬港元）及賠償200萬美元（約1568萬港元）。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

美國司法部指控這兩家公司違反了聯邦《移民和國籍法》，該法禁止基於公民身份的歧視。

司法部稱，OpenAI及子公司Statsig招聘措施包括要求求職者郵寄紙本申請表而非提交電子申請表、在深夜透過廣播發布招聘廣告，以及不將招聘資訊發佈在外部網站上。 OpenAI公司尚未對此置評。該公司在和解協議中否認有不當行為。