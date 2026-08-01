路透：OpenAI發現更多AI代理失控案例　專家憂管控水平跟不上

路透社8月1日引用知情人士消息報道，OpenAI在調查智慧體失控入侵科技公司Hugging Face事件時，發現了數宗其他AI代理突破封閉測試環境、脫離管控的案例。



報道指，OpenAI正聯合外部專家複盤今年早期日誌，核查事件細節。OpenAI發言人周二表曾示，公司正在檢視旗下模型「更廣泛的活動」，範圍不僅限於Hugging Face遭入侵一案。

（reddit@Dakhil）

此次調查碰上競爭對手Anthropic曝光安全事故，公司模型自四月起多次引發資料洩露，致三家公司受損。

有專家指出，相關開發人員的水準「並沒有跟上步伐」，無法負責任地確保AI發展的安全。OpenAI和Anthropic未有效即時監測失控智慧體，安全審查機制存在明顯漏洞。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（7月30日）表示正在研究管控措施；歐盟委員會周五表示已與OpenAI和Anthropic進行會談。同時，業界也呼籲針對先進AI模型落地強制性能力測試，完善行業監管規範。

路透社指，目前還不確定OpenAI究竟查出多少宗事件，也無法確認這些事件發生的確切時間或情況。