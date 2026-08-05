路透社：美國擬對多晶矽加徵關稅　制衡中國太陽能與晶片發展

路透社8月5日引述知情人士消息報道，特朗普政府擬依據1962年《貿易拓展法》第232條，對多晶矽（polysilicon）及相關產品設置進口最低限價並加徵關稅。此舉被視為美國制衡中國、角逐能源與人工智能領域的重要舉措。



報道指，多晶矽是半導體與太陽能電池板的核心原材料，中國約佔全球太陽能製造產能的80%。美方認為中國憑藉補貼與產能優勢形成多晶矽行業優勢、壓低市場價格，中方對此予以駁斥，敦促美方停止相關貿易措施，通過平等對話化解分歧。

圖為江蘇省連雲港市，工人正加緊生產一批出口歐洲的太陽能光伏電池組件。(網上圖片)

報道指，該政策存在明顯利弊博弈。一方面可為本國多晶矽生產商創造生存空間，助力美國重建本土光伏與晶片供應鏈，新政消息傳出後，美股多家太陽能相關企業股價顯著上漲。

但另一方面，業內發出警告稱新政或推高光伏電站、消費電子及汽車等產品成本，拖累行業發展。太陽能面板製造商Heliene的行政總裁Martin Pochtaruk表示「如果成本過高，市場上的項目可能會面臨失敗」。

目前，美國正持續對半導體、關鍵礦產、藥品等多領域開展貿易調查，完善關稅體系。