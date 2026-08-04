日本防衛白皮書指中國最大戰略挑戰 北京：為自身軍事鬆綁找藉口
撰文：成依華
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日本公布新一份《防衛白皮書》，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，中國國防部8月4日指，日新版《防衛白皮書》充斥虛假敘事，賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口，中方對此強烈不滿、堅決反對。
日本防衛大臣小泉進次郎8月4日的內閣會議上報告2026年版《防衛白皮書》，對中國軍方太平洋活動擴大表示關切，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，又指中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁。
中國國防部新聞發言人陳曦稱，日本新版《防衛白皮書》大肆渲染「周邊安全危機」，炒作所謂「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。
陳曦稱，日本執政當局繼續打著「專守防衛」的幌子，加速修訂「安保三文件」，持續增加防衛開支，大力發展遠程進攻能力，推進太空武器化、戰場化，甚至將軍工產業擴張包裝為經濟增長點，妄圖將擴軍備戰深度嵌入國家制度、經濟產業和社會輿論。
中方批評日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅，又指台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。中方稱，敦促日方深刻反省侵略歷史，停止干涉中國內政，停止誤導日本民眾和國際社會，不要在「再軍事化」的錯誤道路上愈走愈遠。
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