日本防衛白皮書指中國最大戰略挑戰　北京：為自身軍事鬆綁找藉口

日本公布新一份《防衛白皮書》，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，中國國防部8月4日指，日新版《防衛白皮書》充斥虛假敘事，賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口，中方對此強烈不滿、堅決反對。



日本防衛大臣小泉進次郎8月4日的內閣會議上報告2026年版《防衛白皮書》，對中國軍方太平洋活動擴大表示關切，稱中國軍事動向是日本「前所未有的最大戰略挑戰」，又指中方在台灣周邊軍事活動趨於頻繁。

2026年5月31日，日本防衛大臣小泉進次郎在新加坡舉行的香格里拉對話會上發表演說。（Reuters）

中國國防部新聞發言人陳曦稱，日本新版《防衛白皮書》大肆渲染「周邊安全危機」，炒作所謂「中國威脅」，完全是賊喊捉賊，為自身軍事鬆綁找藉口。

陳曦稱，日本執政當局繼續打著「專守防衛」的幌子，加速修訂「安保三文件」，持續增加防衛開支，大力發展遠程進攻能力，推進太空武器化、戰場化，甚至將軍工產業擴張包裝為經濟增長點，妄圖將擴軍備戰深度嵌入國家制度、經濟產業和社會輿論。

中方批評日本「新型軍國主義」成勢為患，已成為戰後國際秩序的嚴重挑戰和地區和平穩定的真正威脅，又指台灣問題事關中國主權和領土完整，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。中方稱，敦促日方深刻反省侵略歷史，停止干涉中國內政，停止誤導日本民眾和國際社會，不要在「再軍事化」的錯誤道路上愈走愈遠。