彭博社：平治遊說美國上調中資持股紅線至25%　避免影響在美銷售

據彭博社7月21日報道，多位知情人士透露，Mercedes-Benz（平治）集團正試圖推動修改一項美國兩黨提出的法案，希望將針對中國實體持股比例的限制門檻由15%提高至25%，以避免因股東結構問題影響其未來在美國市場的經營。



今年4月，美國密歇根民主黨籍參議員絲拉金（Elissa Slotkin）與俄亥俄州的共和黨籍參議員莫雷諾（Bernie Moreno）共同提出一項兩黨法案，規定若一家汽車製造商中中國實體持股比例超過15%，將不得在美國銷售聯網汽車。

這一規定不僅影響了當前在美銷售的極星（Polestar）等汽車品牌，也同時影響了德國汽車企業Mercedes-Benz。目前，北汽集團持有Benz約9.98%的股份，吉利控股集團董事長李書福持有Benz約9.7%的股份，兩者合計接近20%，超過法案設定的15%門檻。

4月26日，在2026北京車展上，參觀者在Mercedes-Benz和北汽集團展台參觀。（新華社）

知情人士稱，Benz正尋求將這一比例上限提高至25%，與法案中針對部分聯網汽車零部件及軟件供應商的持股標準保持一致。此外，美國國會也在討論是否取消固定比例門檻，轉而採用更側重國家安全風險評估的定性審查方式。如果這一方案獲得採納，將有望減輕Benz所面臨的監管壓力。

Benz在聲明中強調，公司不存在任何單一股東持股超過10%的情況，也沒有股東直接進入董事會，或對公司的經營決策擁有控制權。

目前，該法案計劃於提交參議院商務、科學與運輸委員會審議，不過相關聽證此前已被推遲，法案具體內容仍在調整中。

除提高持股門檻外，立法者還在討論加入「安全港」機制，即允許企業在無意超過持股比例限制時主動申報並獲得整改機會。

與此同時，美國眾議院中國問題特別委員會日前在社交平台發文點名Benz，稱其正在積極遊說參議院修改法案，並指責這家「總部位於德國、由中國資本持股」的企業試圖影響美國立法。

2026年5月8日，梅賽德斯-奔馳（Mercedes-Benz）卡車和巴士工廠在阿根廷啟用。（Reuters）

從背景上來看，這項立法反映出美國近年來持續升級的對華汽車政策。

美國政府此前宣布，出於國家安全考慮，將逐步禁止中國及俄羅斯相關軟硬件進入美國聯網汽車供應鏈。2025年，美國商務部最終確定相關規則，禁止中國和俄羅斯企業提供聯網汽車關鍵軟體，並對部分硬件實施限制，相關規定將於2027年至2030年分階段生效。

相比此前主要針對中國品牌和供應鏈企業，新法案首次將監管重點延伸至股權結構本身，這意味著即便是總部位於歐洲的跨國車企，只要中國資本持股達到一定比例，也可能受到限制。

分析認為，美國汽車產業政策的關注點正從產品來源、供應鏈安全，進一步擴展至資本結構和公司治理層面。隨著中國資本深度參與全球汽車產業，不少跨國車企也被納入美國國家安全審查的討論範圍。

對於Benz而言，中美均是其最重要市場，近年來，Benz在中國市場面臨來自中國新能源汽車品牌的競爭壓力，銷量增長放緩；與此同時，公司今年早些時候宣布，計劃在2030年前向位於阿拉巴馬州（Alabama）的工廠追加40億美元（約314億港元）投資，以擴大美國本土生產能力。

如果法案按現有版本通過，Benz作為已在美國開展業務的車企，將擁有約三年的過渡期，相關限制預計於2030年正式生效。

GENEVA, SWITZERLAND - MARCH 02: A Volvo logo is displayed during the Geneva Motor Show 2016 on March 2, 2016 in Geneva, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

除了Benz之外，富豪（Volvo）汽車同樣可能受到15%持股門檻影響。由於富豪由吉利控股集團控股，按照現有法案，其也將落入限制範圍。不過，據知情人士透露，美國國會正在討論加入一項「祖父條款」（Grandfather Clause）。該條款指對法律實施前已經存在的特定情形給予豁免或過渡安排，避免新法規立即追溯適用。

報道稱，該條款將通過延續富豪此前與美國政府達成的繼續運營協議，使其能夠在現有基礎上繼續在美國市場開展業務，而無需立即因股權結構問題退出市場。相比之下，目前Benz尚未獲得類似的豁免安排，因此正積極推動修改法案中關於中國持股比例的限制，或以國家安全風險評估取代單純的持股比例門檻。

不過，多位知情人士表示，目前法案仍處於審議階段，雖然支持者數量不斷增加，但距離正式成為法律仍存在較大不確定性。無論最終是否按照現有版本通過，這場圍繞國家安全、全球資本和汽車產業鏈的博弈，已經從限制中國汽車產品和供應鏈，進一步延伸至跨國車企的股權結構。

本文獲《觀察者網》授權轉載。

