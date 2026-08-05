東野圭吾遺作《永恆的記憶》開售　大批讀者凌晨倒數緬懷｜有片

共同社報道，日本已故著名推理小說家東野圭吾遺作《永恆的記憶》如期於8月5日正式發售。為此，東京新宿紀伊國屋書店總店開啟淩晨零點發售倒數活動，大批讀者到場領取預約新書，以送別這位文壇巨匠。



東野圭吾於7月23日因大腸癌逝世，享年68歲。《永恆的記憶》是其經典《偵探伽利略》系列的第11部單行本，被視作其留給讀者的珍貴收官之作，也被稱為「最後的謎題」。

東野圭吾《嫌疑人X的獻身》

新作發售勾起大批書迷不捨之情，有來自橫濱市的六旬女書迷表示：「因為一開始讀就停不下來，所以我明天請了有薪假。一想到今後可能再也看不到他的新書，就覺得很遺憾，想把之前的作品多讀幾遍。」

東野圭吾1985年憑《放學後》斬獲江戶川亂步獎出道，伽利略系列首篇短篇於1996年刊載，數十年創作深耕推理領域，累計發行量超過1660萬冊，以天才物理學家湯川學破解離奇案件為核心，其中《嫌疑犯X的獻身》斬獲直木獎，改編電影由福山雅治主演，口碑熱度雙高。