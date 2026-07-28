東野圭吾離世｜木村拓哉福山雅治群星哀痛悼念：至今仍說不出告別

出版商講談社於7月27日正式宣布，曾創作《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》、《解憂雜貨店》等無數名作的日本知名推理小說家東野圭吾，已於7月23日因大腸癌病逝，享壽68歲，家屬已低調舉行葬禮。噩耗曝光後震驚全球讀者，曾出演其改編作品的星光陣容，包括福山雅治、阿部寬、木村拓哉、綾瀨遙及長澤正美（長澤雅美）等人，紛紛發聲表達深切哀悼。



《偵探伽利略》福山雅治悲痛發聲：至今仍說不出告別的話

憑藉《偵探伽利略》系列影視化將東野作品推向高峰的歌手兼演員福山雅治，於官方X（前稱Twitter，推特）寫下悲痛心情：「作為一直活在東野先生作品中的居民之一，我能貼近感受到先生注入作品中的生命。先生的生命至今依然在這裏，因此我至今仍說不出告別的話語。」感人字句道出無比惋惜。

演出熱門影集《新參者》系列的阿部寬也吐露深切悲傷，表示能出演《新參者》是他演員生涯中非常重要的轉捩點，對於這段緣分由衷充滿感激。

而曾主演日劇版《白夜行》的女星綾瀨遙，則感謝東野先生賦予她「雪穗」這個角色：「與雪穗相遇是我演員生涯中不可替代的寶物，至今仍有許多人喜愛這部作品，讓我深刻感受到東野先生故事力量的巨大。」

木村拓哉限動悲悼 長澤正美憶昔日教誨：永遠銘記創作態度

主演《假面飯店》系列的日本天王木村拓哉，特別透過Instagram限時動態發文哀悼：「感謝您將『新田浩介』這個角色託付給我，謹致上最深切的哀悼。」

一同主演該系列的長澤正美則回憶，東野先生曾在慶功宴上向她分享創作初衷是「寫出能讓大家都能享受其中的作品」，這番話深刻影響了她的表演態度，無奈巨星殞落，令她內心充滿震驚與不捨。

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