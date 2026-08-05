斥日本自衛隊試射戰斧導彈　金與正：將採取更多軍事選項應對

日本自衛隊部署在美國的「鳥海號」驅逐艦於7月29日在太平洋首次進行美國「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈試射。朝鮮領導人金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正表示，將採取「更多軍事選項」，回應「日本向戰爭國家轉變」。



朝中社8月5日刊出金與正講話全文，她舉出多個事例，包括日艦「鳥海號」進行導彈試射，以及日本今年5月參加由美國主導、在菲律賓舉行的聯合軍演，稱日本已經超越防禦態勢，將自衛隊轉變為具備先發攻擊及海外軍事行動能力的武裝力量，還強調日本舉動離不開美國的暗中推動。

2026年7月30日，日本防衛省宣布在太平洋首次進行美國「戰斧」（Tomahawk）巡航導彈試射。（日本防衛省）

金與正表示，朝鮮不會對日本擴張軍事力量的進程置之不理，強調朝鮮的軍事機構將根據「日本的演變追加制定軍事選項」。

路透社引述首爾的韓國大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-jin）指出，金與正的談話意在將日本的行動，塑造成美國強化代理軍事力量、抗衡北韓整體戰略的一環。韓國慶南大學遠東問題研究所（Institute for Far Eastern Studies）的教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，這種訊息或為未來飛彈試射、展示水下打擊能力等的軍事行動鋪路。