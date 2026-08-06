伊朗被指透過海灣國家警告美國　若再遇襲將報復中東能源設施

消息人士透露，伊朗已向波斯灣國家發出警告，稱如果美國對其領土發動任何新的襲擊，將引發針對中東地區關鍵能源基礎設施的報復行動。伊朗此舉意在通過威脅美國在中東最親密盟友的方式，提高採取軍事行動的代價。



消息人士稱，伊朗在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於7月28日威脅要打擊德黑蘭的能源網絡和基礎設施後，通過一系列高層外交接觸傳達了這一警告。

2026年8月3日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署了=一項行政命令。（Reuters）

路透社引述兩名伊朗高級官員、兩名波斯灣地區消息人士，以及一名知情地區外交官說，伊朗外長阿拉格齊分別與沙特阿拉伯、土耳其和卡塔爾的外長，以及巴基斯坦陸軍參謀長進行了交談。由於事態敏感，所有相關人士均要求匿名。

據透露，阿拉格齊（Abbas Araghchi）敦促美國在波斯灣地區的盟友利用對特朗普的影響力，勸阻他發動新一輪打擊，並警告稱，任何針對伊朗的襲擊都將招致針對整個波斯灣地區美國資產及能源設施的報復。

這名外交官指出，阿拉格齊在每一次對話中傳達的信息都是一致的：「我們已做好報復準備，但尋求外交解決方案是避免地區局勢進一步升級和遭受破壞的最佳途徑。」

一名波斯灣地區消息人士稱：「伊朗已發出明確警告：如果美國將伊朗基礎設施作為攻擊目標，伊朗將通過打擊波斯灣地區的能源設施及其他區域目標進行報復。」

路透社報道指，這種外交博弈突顯了伊朗如何利用引發更大規模地區破壞的威脅作為籌碼，以阻止美國採取進一步打擊行動。這也使那些既駐有美軍基地又依賴能源出口的波斯灣國家，在華盛頓與德黑蘭之間陷入了進退兩難的境地。

2025年11月18日，美國華盛頓特區，圖為沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）與特朗普在白宮會晤。（Getty）

據透露，沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）隨後與特朗普通話，敦促他推遲軍事行動、重返談判桌、實現停火併尋求外交解決方案。

另一名波斯灣地區消息人士指出，這一警告針對的是所有波斯灣國家，但主要通過沙特和卡塔爾傳達。近年來，伊朗已着手修復與波斯灣鄰國的關係，其中包括曾作為地區競爭對手的沙特阿拉伯。

第二名伊朗官員告訴路透社，面對伊朗關於新一輪美方打擊可能「將該地區變成一片火海」的警告，卡塔爾、阿曼和沙特均敦促美國與伊朗恢復對話，避免重啟衝突。特朗普8月2日表示，他同意取消對伊朗的攻擊，前提是「能夠迅速達成協議」。

第一名波斯灣地區消息人士說：「沙特認為，局勢進一步升級只會帶來更多破壞。正因如此，沙特才敦促特朗普給外交途徑一個機會。」

在敦促華盛頓採取外交途徑的同時，利雅得也明確表示，若受到威脅，將採取自衛行動。第二名波斯灣地區消息人士稱，沙特已發出警告，任何針對其領土的攻擊都將招致軍事回應。

與沙特王室關係密切的沙特分析人士希哈比（Ali Shihabi）說，沙特當局評估認為，局勢進一步升級不太可能實現預期結果。「沙特認為，將適度的軍事回應與在霍爾木茲海峽對伊朗持續施壓結合起來，是通往務實外交解決方案的最有力途徑。」

2026年7月8日，黎巴嫩貝魯特南部郊區，民眾聚集在一起悼念伊朗最高精神領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei），他於2月28日在以色列和美國的空襲中喪生。圖為一名男子揮舞伊朗國旗。（Reuters）

但一名資深外交官說，美伊達成協議的主要障礙之一，是華盛頓不願讓德黑蘭以勝利者的姿態出現。「美國想要一些能作為證據的東西，以表明自己贏得了這場戰爭。」