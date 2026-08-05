傳美伊協議將賦予伊朗霍爾木茲海峽控制權　為迄今最大讓步之一

美國總統特朗普（Donald Trump）早前叫停對伊朗襲擊，為美伊外交談判創造空間。路透社5日引述伊朗及其他海灣國家消息稱，目前正在探討的一項方案將允許伊朗控制通過霍爾木茲海峽進出海灣地區的船隻，這是至今德黑蘭獲得的最大讓步之一。



一位匿名海灣國家官員對路透社表示，提案中已經就「對霍爾木茲海峽某種形式的控制權」向伊朗作出讓步，但另一名官員表示，關於如何定義「控制」的細節仍然待定，海灣談判代表堅持由海灣地區國家監督檢查船隻，並且任何費用均為自願支付。

一名伊朗高級官員稱，目前的協議文本允許伊朗控制通過海峽駛入海灣的船隻，其中一個爭論的焦點在於伊朗可對駛出海灣的船隻扮演怎樣的角色。

2026年7月31日，美國總統特朗普（Donald Trump）在馬里蘭州的大衛營（Camp David）參加內閣會議。（Reuters）

消息人士還表示，儘管特朗普早前表示美伊已經接近達成協議，但許多細節仍有待商定，而伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）目前正在休假。另有伊朗消息人士警告，特朗普在社交平台的發文仍可能讓整個談判崩潰。

華府未有就報道立即作出回應，而美國官員此前一再堅稱絕不會接受任何允許伊朗控制霍爾木茲海峽的方案。

路透社報道指出，美以對伊朗發動戰爭前，海峽對所有船隻免費開放，如果美伊協議賦予伊朗對海峽任何控制權，都將令該區域力量平衡向伊朗顯著傾斜。