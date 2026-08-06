伊朗稱與阿曼的聯合聲明正處於終審階段　雙方就航運路線達成一致

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）周三表示，伊朗和阿曼已就霍爾木茲海峽航線的地理坐標達成一致，雙方正在敲定聯合聲明，前提是沒有第三方干預。



據路透社8月5日報道，巴蓋伊表示，作爲霍爾木茲海峽的兩個沿岸國家，伊朗與阿曼之間的會談已持續兩個月，旨在爲該海峽的商船航行建立安全通道。伊朗相關部門已就其中的各項技術、法律、安全和環境問題進行了審議。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

目前，兩國已就霍爾木茲海峽擬定航道的地理座標達成一致，只要某些第三方不阻撓這一進程。包含主要共識的兩國聯合聲明目前正處於最終審議和起草階段。

巴蓋伊補充，伊朗和阿曼之間的任何協議本身並不能保證這條戰略水道的安全。

巴蓋伊還稱，伊朗外交部長或議長暫無出訪巴基斯坦或卡塔爾的計劃。不過，他肯定了巴基斯坦和卡塔爾正在繼續努力緩解緊張局勢，稱伊朗正在與他們保持聯繫並交換意見。