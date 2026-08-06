總造價料達2750億美元　美國會：特朗普級戰艦將是國史上最貴軍艦

美國國會預算辦公室說，美國海軍計劃建造的15艘特朗普級（Trump-class）戰艦，總造價預計高達2750億美元，是美國史上造價最高的軍艦。



跨黨派的國會預算辦公室星期三（8月5日）發表報告指出，按2026年幣值計算，首艘採用核動力的特朗普級戰艦造價約234億美元。其餘艦艇預計在2056年前陸續採購，平均每艘造價約180億美元。

如果這個初步估算結果屬實，這些艦艇的成本將超越福特號航空母艦。福特號是目前全球最大、美國有史以來造價最高的航母，按2008年的幣值約133億美元，經過通貨膨脹調整後是超過200億美元。

圖為美國海軍戰艦MST 2301，也稱為 MST-2。（網絡圖片）

過去的情況顯示，新型軍艦的首艦造價往往遠超預期。以福特號為例，它的實際造價就比最初的估算高出約30億美元。

特朗普是在2025年12月宣佈以本人命名的新型軍艦的計劃。這種殊榮通常只授予已卸任的領導人。國會預算辦公室說，這些軍艦將配備重型武器，包括空防導彈、對地攻擊導彈、高超音速武器、核巡航導彈、激光武器以及電磁軌道炮。

民主黨籍的參議院預算委員會委員默克利（Jeff Merkley）發聲明說：「在許多家庭難以負擔食品、燃油、醫療和育兒費的時刻，國會絕不能將數千億美元揮霍在特朗普的黃金艦隊上，包括將他的名字印在一艘新戰列艦上。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

