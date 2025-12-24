「黃金艦隊」配「特朗普級」戰鬥艦：美國海軍重返19世紀？

12月22日，已經到了佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）準備過聖誕的特朗普（Donald Trump），在「戰爭部長」赫格塞思（Pete Hegseth）、國務卿魯比奧（Marco Rubio）等人隨同之下，宣布美國將會建造新「特朗普級」戰鬥艦（Trump-class battleships），並以之作為「黃金艦隊」（Golden Fleet）的核心。

同場的美國海軍部長費蘭（John Phelan）宣稱：「未來的特朗普級戰艦『無畏號』（USS Defiant），將會是世界各大洋上最大、最致命、最具多功能、且外觀最出色的軍艦。」

任性的復古主義

所謂的戰鬥艦，其實就是人們對於歷史海戰典型想像中兩艦互轟場面裏面的那種戰艦，有近距離火力強大的大炮，艦身由重裝甲構成。到20世紀，隨着航空母艦和射程上百上千公里的精準導引打擊武器的出現，這種近距海戰已經變成了電影銀幕才會出現的情景。

特朗普於2025年12月22日在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）發表關於海軍「黃金艦隊」的公告，國務卿魯比奧、國防部長赫格塞思以及海軍部長菲蘭在場聆聽。（Reuters）

全世界沒有國家會再建造新的戰鬥艦。美國最後一個系列的「艾奧瓦級」（Iowa-class）戰鬥艦也是在1943年投入服務的。其後若非韓戰、越戰，以及列根時代的更新，「艾奧瓦級」戰鬥艦也不會等到2000年前後才完全退役。美國海軍在20世紀下半葉之所以還保留戰鬥艦，唯一原因就是萬一他們要作出兩棲登陸作戰，可能會沒有足夠的海上大炮火力支援。

特朗普在宣布建造新戰鬥艦的時候就特別提到1907年起由老羅斯福（Theodore Roosevelt）總統推動的「大白艦隊」（Great White Fleet）。當時，為了向全世界展示美國的軍事和工業實力，老羅斯福將16艘戰鬥艦漆成白色，環球航行一周，因而得名。

特朗普說：「你們還記得那支『大白艦隊』，以及傳奇的『密蘇里號』（USS Missouri）嗎？她那巨大的火炮曾助力贏得第二次世界大戰。美國的戰艦一向是國家力量無可錯認的象徵。不知出於什麼原因，我們後來就停止建造它們了。」

1907年，「大白艦隊」開始環球航行，向全世界展示美國的軍事和工業實力。（Wikimedia Commons）

復古主義，是特朗普執政的特色之一。無論在關稅問題上，還是尋求美國稱霸南北美洲的門羅主義政策上，也是如此。如今，其復古主義還延伸到美國海軍的艦隊部署之上。

重建戰鬥艦也不是特朗普最近才有的主張。早在2015年競選總統之初，特朗普就曾登上已經變成了博物館的「艾奧瓦號」戰鬥艦，聲言他要像列根（Ronald Reagan）總統80年代那樣重新讓「艾奧瓦級」的戰鬥艦重新投入服務。不過，很明顯，特朗普第一任期的時候，他的施政還有很多建制派的阻力，因此一直沒有執行。

到本年9月，赫格塞思破天荒把美軍全球將領召回本土之時，特朗普在其對數百軍官的發言中就重提過建造戰鬥艦的主張。很明顯，他不是不知道這是老舊的科技，但他卻反駁：「你們看看那些大炮，我不認為這是舊科技。」

朱姆沃爾特級（Zumwalt-class）驅逐艦沒有將炮管和發射台外露，用來反射雷達。（Wikimedia Commons）

同時，他似乎對於新設計、沒有將炮管和發射台外露、用來折射雷達的戰艦外觀很不滿。他當時對在場軍官說：「我並不喜歡你們造的一些船。我是個非常注重美感的人……他們說，『喔，這是匿蹤。』我說，那是一艘醜船。」

在12月22日宣布建造「特朗普級」戰鬥艦之時，特朗普更表示：「美國海軍將會跟我一起主導這些軍艦的設計，因為我是一個非常注重美感的人。」

2025年9月12日，挪威奧斯陸，世上最大的航空母艦，美國海軍「福特號」航母（USS Gerald R. Ford）前往挪威奧斯陸港進行訪問。（Reuters）

大而無用

「特朗普級」戰鬥艦將會是非常巨大的戰艦，達至3至4萬噸排水量。這當然及不上10萬噸排水量的美國最大航空母艦福特號（USS Gerald Ford），但遠遠大於排水量在1萬噸上下的巡洋艦和驅逐艦。例如美國海軍最常見的多用途軍艦阿利伯克級驅逐艦 （Arleigh Burke-class destroyer）排水量就只有大約8,300至9,700噸。（不過，這還及不上二戰時代「艾奧瓦級」的大約5.7萬噸。）

根據負責採購、建造、維修海軍船艦和作戰系統的美國海軍海洋系統司令部（NAVSEA）向《The War Zone》分享的資料，「特朗普級」戰鬥艦將在艦尾設有飛行甲板與機庫，足以容納一架V-22「魚鷹」傾轉旋翼機，以及任何依據海軍未來垂直起降（FVL）需求所研發的飛機。

該艦將配備128個Mk 41垂直發射系統（VLS）單元，分別配置於艦首與艦尾兩組發射陣列中。具核武能力的海射巡航飛彈（SLCM-N）將是可裝載的武器之一。美國自1991年起已經停止在水面艦艇搭載核武。為何要重新配置海射核武能力，除了特朗普覺得有核武才夠威風之外，大家也想不出一個更好的說法。

1984年，正在開炮的「艾奧瓦級」戰鬥艦。（Wikimedia Commons）

另外，「特朗普級」戰鬥艦艦首將設置一組獨立的12單元垂直發射系統（VLS），用於發射中程常規即時打擊（IRCPS）高超音速飛彈。

除了其他雷達、電子戰系統之外，「特朗普級」戰鬥艦要有19世紀般的炮艦風采，當然也要配有大炮。該艦的主要火炮武裝將包括一門32兆焦耳的電磁軌道炮（railgun），以及兩門5吋艦炮，還有配備四套Mk 38武器系統，搭載30公釐自動炮，以及兩組RIM-116滾體近迫防空飛彈（RAM）發射器作為近程防禦用途；同時，亦計劃裝配兩套功率介於300至600千瓦之間的雷射定向能武器，以及四套低功率的AN/SEQ-4光學致盲干擾器（ODIN），後者主要用於使敵方光學設備（包含飛彈或無人機的光學導引系統）失效，而非造成實質破壞。另外，還有兩套未有定明的反無人機系統。

不過，作為主要大炮的電磁軌道炮，其實早在2021年已被美國海軍引用技術困難為理由而停止開發。電磁軌道炮技術利用電磁能量射出強化彈頭，將其加速至遠高於現有武器系統的速度，理論上射程較遠，成本較低，靈活性高，但相關技術還未能可靠地投入運作。

美國海軍提供的「特朗普級」戰鬥艦配備圖。（美國海軍）

建造像「特朗普級」戰鬥艦這樣的一艘大型軍艦，在俄烏戰爭中烏克蘭利用廉價無人艇把整個黑海艦隊趕出克里米亞之後，都會面對一個重大質疑。體積如此龐大的一個目標，在現代戰爭中還有合理性嗎？

同樣的質疑雖然也適用在航空母艦上面，但航空母艦至少搭載大量戰機，戰機起飛後就有極多不同用途，因而航母也變成了軍力投射不可或缺的一部份，暫時也沒有更佳的替代品。可是，「特朗普級」戰鬥艦上面的每一樣武器和用途，其實也可以分散配置在體積較小的艦隻之上，不減功效，又能分散被敵人單一擊破的風險。

美軍建艦的邏輯矛盾

事實上，美國海軍近年的建艦方向已經靠向以量為主的邏輯，因而在2020年就決定建造排水量大約7,000噸的星座級巡防艦（Constellation-class frigate，星座者也帶有數量多的意思）。為了加快進度，當時美國海軍還決定直接把法國和意大利的FREMM多用途巡防艦的設計照炒過來。

然而，後來海軍的內部建制對原設計左改右改，導致嚴重延誤，最後的設計跟原有設計的相似度跌至15％，幾乎變成了重新設計。到2025年11月25日，特朗普政府更宣告除了首兩艘星座級巡防艦之外，其餘採購計劃全部取消。

星座級巡防艦（Constellation-class frigate）的概念圖。（Wikimedia Commons）

不過，即使星座級巡防艦多年折騰和浪費而死，但美軍也沒有放棄以量為主的邏輯。如今用來取代星座級巡防艦的新計劃就決定以美國海岸防衛隊的「傳奇級」（legend-class）巡邏艦為藍本，將執法船隻改變成軍艦，連對區域防禦能力有重大影響的垂直發射系統（VLS）也不會再配備，希望加快設計、生產到投入服務的過程。

如今，「特朗普級」戰鬥艦的建造，則明顯與以量為主的邏輯背道而馳。而且，建成了這麼大的一艘戰艦，還需要更多小型戰艦去為它提供保護。

根據美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）以阿利伯克級驅逐艦的造價所作的估算，一艘「特朗普級」戰鬥艦的建造成本高達91億美元。而且，這已經把「量產」的成本減省計算在內。如今美國海軍是先買兩艘，再初步擴展到10艘，以最終20至25艘為目標。如果最後美軍採購數量減少，每一艘「特朗普級」戰鬥艦的成本將會大大增加。

美國海岸防衛隊的「傳奇級」（legend-class）巡邏艦。（Wikimedia Commons）

「黃金艦隊的戰鬥艦永遠也不會啟航」？

美國海軍過去就有多次建艦計劃爛尾收場的歷史。

例如，本來用來取代阿利伯克級驅逐艦的朱姆沃爾特級（Zumwalt-class）驅逐艦本來是要建多達32艘的，但後來因為超資問題不斷縮減，最終只建成3艘就取消計劃，整個計劃的研究經費為96億，加上建造費用，每艘朱姆沃爾特級驅逐艦的成本上升至接近100億。

美國海軍學會（USNI）就估計一艘「特朗普級」戰鬥艦最終造價可高達150億美元。

相較之下，如果美國海軍從一開始就按照法國和意大利的FREMM設計去建造星座級巡防艦，一架成為大約只為13億美元。換言之，一艘「特朗普級」戰鬥艦可以換得高近10艘已被取消的星座級巡防艦，而前者的功能種類與後者並沒有根本性的差別，只是將大量功能集中，形成一個單一目標而已。

概念圖中的「特朗普級」戰鬥艦上竟然印上特朗普在美國國旗前高舉拳頭的「英姿」。（X@WhiteHouse）

如今「特朗普級」戰鬥艦尚在開始研究開發的階段，美國海軍已表示要到2030年代初才真正開始建造。從美國海軍的往績來看，「特朗普級」戰鬥艦計劃最終流產收場的機率並不低。事實上，CSIS的專文標題就是「黃金艦隊的戰鬥艦永遠也不會啟航」。

美國海軍和美國的造船業固然有很多積累良久的問題。但特朗普的復古主義、他的「美學」，以及他身邊只敢對他唯唯諾諾的一眾高官，並不是這些問題的解方。

最終，「特朗普級」戰鬥艦計劃的唯一成效，大概就是滿充了特朗普的虛榮心，正如概念圖中的戰鬥艦上竟然印上特朗普在美國國旗前高舉拳頭的「英姿」一般。