特朗普宣布建造「特朗普級」戰艦計劃　打造美軍「黃金艦隊」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月22日（周一）宣布建造全新「特朗普級」（Trump class）戰艦的計劃，「特朗普級」戰艦將成為美國海軍「黃金艦隊」（Golden Fleet）的一部份。



據路透社報道，特朗普表示，新型戰艦將比以往建造的任何戰艦更大、更快、威力「強100倍」，並將成為他所稱，旨在鞏固美國海軍主導地位的「黃金艦隊」的核心。該計劃將首先建造兩艘戰艦，預計最終將增至20至25艘。這個級別首艘戰艦將命名為「無畏號」（USS Defiant）。

「特朗普級」戰艦平面設計效果圖：

報道指，特朗普試圖按照其個人形象重塑部份聯邦政府部門。特朗普早前曾批評美國戰艦的外觀，而這次他將親自參與戰艦的設計工作。

他表示，這些戰艦的排水量將超過3萬噸，比現有的驅逐艦更大，並將配備包括人工智能和定向雷射在內的最新技術。

特朗普強調：「自1994年以來，我們就沒有建造過新的戰艦。這些尖端戰艦將成為除潛艇之外最具殺傷力的水面作戰艦艇之一。」

部份美國官員曾警告指，美國近年未能建造新的戰艦，讓經濟和軍事競爭對手中國取得優勢。特朗普淡化了中國對這項決定的影響，稱這個計劃是「對所有人的一種反制」。

特朗普表示，擴建海軍也將伴隨對國防承包商施加更大壓力，要求加快生產速度並控製成本。他指出，下周將與主要國防公司會面，討論項目延誤和超支問題，並審查高層主管薪酬、股票回購和分紅是否是導致未能完成生產目標的原因。

特朗普表示：「我們不希望看到高層主管年薪五千萬美元，給所有人發放巨額股息，同時還進行股票回購」，而F-35及其他戰機的生產卻停滯不前。

路透社早前報道指，特朗普政府正計劃頒布一項行政命令，對那些項目超支或延期的國防承包商發放股息、回購股份和高層主管薪酬實施限制。

特朗普與國防部一直抱怨國防工業成本高、效率低且積重難返，並承諾將進行重大改革，讓戰爭裝備的生產更加靈活。