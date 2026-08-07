泰國校園槍擊7死15傷　倖存學生躲教室半小時：槍手從教室旁走過

泰國曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一間著名學校8月7日早上發生槍擊案，事件中7人死亡，15人受傷，死者包括教師。疑犯為一名學生，據倖存學生講述，他當時躲在教室內近30分鐘，用桌椅堵住門，看到兇手在其教室旁邊走過，幸對方未進入該教室。據警方初步調查指，疑犯共發射26發子彈，另在現場找到其他34發子彈。



2026年8月7日，泰國學校發生校園槍擊案，警方人員在校內搜證（Reuters）

事發的學校為位於暖武里府邦格雷縣（Bang Kruai）的德布西林學校（Debsirin School），事發於7日早上大約10時半，一名校內目擊者憶述，槍手身穿紫色運動衣，並在校園內連開多槍。

泰媒khaosod引述一名倖存的高中男學生稱，他當時在上英文課，聽到幾聲槍響，起初以為是動物聲響，便打開門查看，但未有看到特別情況，於是返回教室，但不久後，有人跑來告知「一位老師中槍」，令他和朋友心感不妙，迅速關上教室門。

泰國救援部門公開相信是暖武里府（Nonthaburi）一間學校槍擊案的疑犯照片。（曼谷郵報 截圖）

倖存學生稱，他當時從窗戶往外看，看到一名持槍者從5號樓（Building 5）下到校園一樓，然後朝4號樓（Building 4）跑去，他的教室就在4號樓，於是與朋友合力用桌椅堵住教室門，鎖上門及關掉燈，眾人趴下。

他稱，幸槍手當時只是從教室旁邊走過，其教室內眾人沒有事，眾人躲在教室內近30分鐘，直到情況平靜，警察進來帶眾人離開。

倖存學生稱，他希望學校日後加強對武器的檢查，「我承認害怕，但若果我必須來學校，我還是會來，希望學校能更嚴格地檢查所有學生是否攜帶槍支。」

這是泰國今年發生的第2宗校園槍擊案，今年2月，泰國南部的一宗校園槍擊案導致一名教師死亡，一名學生受傷。

泰國是附近地區內槍支擁有率高的國家之一，雖然當地近年承諾收緊槍支法律，但槍擊事件仍時有發生。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）表示，有關槍枝暴力的問題，已促使政府停向未經授權的人員續發持槍許可證，並對擁槍作出限制。

據警方後來調查指，疑犯在校內大開殺戒前，先在家中槍殺祖父母，當局已經帶走疑犯父親進行問話。