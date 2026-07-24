墨西哥市長遭槍擊身亡　今年1月才剛逃過一次暗殺

墨西哥中部城鎮特莫阿克（Temoac）市長拉文（Valentin Lavin）今年1月曾逃過一次武裝暗殺，惟他最終仍難逃一劫，7月22日再次遭槍手殺害。兩名武裝男子周三中午進入大樓，向拉文開槍後乘電單車逃走。救護人員立即趕抵並將拉文送往醫院，但途中確認已無生命跡象。州政府與聯邦當局正持續搜索及檢查，以追查行凶者下落。



綜合外媒報道，特莫阿克所在的莫雷洛斯州（Morelos）鄰近首都墨西哥城，當地有數個販毒集團活動，不時襲擊墨西哥地方官員。

報道指，拉文與總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）所屬左翼政黨結盟，1月31日在路旁一座加油站遭武裝襲擊。當時，拉文與妻子乘坐一輛休旅車，身旁沒有隨扈。槍手向他們開槍，導致拉文臀部遭子彈擦傷，他數日後決定暫時離職休養。

拉文生前正面臨多項指控與司法調查，其身邊人士也被指控與犯罪集團有關，而他曾任市政府財政主管的岳母更曾於2024年及2025年被逮捕。檢方指出，她涉嫌擔任一個在當地活動的犯罪組織首腦。

據當地官方數據顯示，自墨西哥毒品相關暴力於2006年激增以來，已有近100名市長遇害。而辛鮑姆政府2024年10月上台後，已有14名市長遇害，其中3人於2026年遭殺害。最近一次較為轟動的，是米卻肯州（Michoacan）市長曼索（Carlos Manzo）去年11月在亡靈節慶祝活動期間遭槍殺身亡，事件震驚全國。