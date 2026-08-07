路透社：黑客假冒IT人員電話騙取密碼　美國數十家金融機構成目標

路透社8月7日報道指出，過去一個月以來，有黑客瞄準包括黑石、橋水與貝恩資本在內的數十家美國知名金融機構與企業，在電話中冒充公司IT人員騙取員工密碼，以勒索高額贖金。



報道根據Google公告與網絡情報數據指出，被黑客鎖定的企業包括黑石（Blackstone）、橋水基金（Bridgewater Associates）、阿波羅全球管理（Apollo Global Management）、貝恩資本（Bain Capital）、KKR集團、TPG資本、芝加哥商品交易所集團（CME Group）、明湖資本（Clearlake Capital）和穆迪（Moody's）等企業。

在這張2024年11月21日拍攝的設計圖片中，黑石集團公司標誌顯示在一部手機螢幕上。（Getty）

Google威脅情報團隊（Google Threat Intelligence Group）發文表示，涉案黑客以Redact、Pink、Falcon及Helix等多個代號發動襲擊。他們先是假冒公司IT人員並致電受害企業員工的私人通訊設備，誘騙其進入預先架設的釣魚網站並輸入密碼，甚至能在通話中即時騙取一次性驗證碼，進而直接奪取帳戶控制權。

報道引述專家指出，黑客利用電話等低科技手段鎖定金融業，說明儘管有先進的網絡保安程式，並有防範AI的網絡保安威脅，但最古老的手段依然是最有效的手段之一。

Google拒絕對路透社的調查結果置評，並在文章中指出，部份未具名企業已向黑客支付贖金。路透社目前尚不清楚哪些公司被成功入侵。