Google：與中國有關黑客組織入侵美加機構　涉醫療和軍事等領域

谷歌（Google）6月15日發布報告披露，一個與中國有關聯盟的黑客組織在2023年9月至2025年11月期間，對美國、加拿大多家研究機構展開隱秘網路攻擊，竊取核心資料。



Google表示，該新興網路間諜組織名為UNC6508，並指出該組織手段與過往關聯中國的黑客活動高度契合，核心目的是竊取對中方有價值的情報。

報告沒有指明被攻擊的組織，但表示這些組織的領域涵蓋了從藥物發現和臨床試驗到公共衛生政策和軍事準備等，並且它們總共僱用了數千名員工，研究預算總額高達數十億美元。

黑客示意圖。（CFP）

據路透社報道，黑客利用非營利機構常用的REDCap程式漏洞，植入定制惡意軟體竊取登錄許可權，入侵目標網路後，設置自動轉發機制，篩選近150個涵蓋軍事科技、地緣戰略、科研資訊及人員聯繫方式的關鍵字內容，同步傳送至受控郵箱。

目前，Google已排查出美加多家遭入侵機構並已完成通知。中方使館及REDCap公司均未回應此事，而中方一貫否認參與或縱容非法黑客活動。