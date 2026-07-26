OpenAI智能體首次自主發動攻擊　失控變「黑客」入侵其他科技公司

路透社7月24日（周五）引述消息人士報道，OpenAI智能體近日失控入侵科技公司Hugging Face並進行長達數日的攻擊，但OpenAI直到威脅被控制、FBI接到警報後才察覺到此事。Hugging Face表示，該公司正在準備一份關於這次黑客攻擊的公開時間線，而OpenAI則指，智能體自主發動攻擊事件為首次發生。



報道指，一個能夠在幾乎無需人工干預的情況下做出決策，並執行複雜任務程序的智能體，於7月9日日左右試圖突破OpenAI的隔離測試環境。

2025年2月3日，OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）出席活動。（Reuters）

遭入侵的Hugging Face是一個AI工具及模型儲存庫，其共同創辦人沃爾夫（Thomas Wolf）表示，入侵事件發生在兩天後的7月11日，一直持續到7月13日。 據悉，OpenAI過了幾日才意識到是其智能體發動此次攻擊，而兩家公司直到7月20日左右才首次就此事進行溝通。

OpenAI在隨後發布的聲明中表示，此次黑客攻擊史無前例，「標誌着AI安全的一個重要時刻」。聲明還表示，該公司正在與外部顧問審查這宗事件，並將最終發布一份技術報告。