泰國少年槍擊案8死　同學指疑兇面對欺凌問題　警：仍調查動機中

泰國曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一名14歲少年涉嫌先在家槍殺祖父母，再闖學校連開多槍，造成包括多名教師在內的5人死亡、逾30人受傷，槍手之後自盡，事件內共有8人死亡。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）形容兇手是精心準備（Well prepared）犯案。據外媒報道，有同學指疑犯面對欺凌問題。泰警方則指仍在調查犯案動機中。



警方在搜查疑犯的家時，發現屋內再有另外2具遺體，為疑犯的祖父母，推測為疑犯在前往學校前行兇。

英國廣播公司（BBC）報道，根據總理阿努廷所講述，疑犯在這次襲擊「精心準備」，步驟明確及目標清晰，他在犯案後剩下30多發未用的子彈。

目前警方仍在調查疑犯的動機，根據警方從疑犯一名朋友處所獲得的消息，相信疑犯有面對「學習壓力過大」的問題。

同學：疑犯面對欺凌問題

另有法媒引述17歲學生Purin Khumchoo稱，「（槍手）是我學弟，我感覺他是個問題少年（troubled kid），我有一群朋友認識他，知道他對FBI、槍枝感興趣，他有遭其他同學欺凌。」他又指「當我看到他（槍手）用槍指著我時，我覺得他看起來很專業，好像受過長時間訓練。」

警方：仍在調查動機

泰媒khaosod也報道指，警方初步調查指疑犯不滿遭欺凌，警方目前未有證實報道，僅稱正在調查動機。

據阿努廷指，疑犯使用的槍枝登記在其祖父名下，他曾於4月在Instagram上展示過該把槍。