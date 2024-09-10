美國眾議院通過《生物安全法案》　藥明康德反駁　中國斥打壓華企

美國國會眾議院9月9日通過《生物安全法案》（Biosecure Act），以國安為由限制美國企業與5間中國企業展開商務合作，包括藥明康德、華大基因等。中國外交部10日要求美國停止濫用各種藉口無理打壓中國企業。藥明康德回應稱不會對任何國家構成國安風險。



中國外交部發言人毛寧9月10日主持例行記者會，她稱中方堅決反對美國國會眾議院審議通過有關法案，批評美方針對中國企業采取歧視措施。

她指美方應當放棄意識形態偏見，切實尊重市場原則和經貿規則，停止推進有關法案，停止濫用各種借口無理打壓中國企業，為各國企業提供公平公正和非歧視的營商環境。

2024年9月6日，中國北京，外交部發言人毛寧在例會中發表講話。（中國外交部）

她又稱「中國將繼續堅定維護本國企業的正當合法權益，我們也支持中國企業依法維護自身權益。」

藥明康德 、藥明生物9月10日分別就美國通過《生物安全法》立法草案發表公告，藥明康德表示，了解到美國眾議院於美國時間9月9日就擬議《生物安全法》通過一項編號為H.R.8333的立法草案，通過的立法草案是基於此前眾議院監督與問責委員會於美國時間5月15日投票所通過的版本作出，其中包括將藥明康德指定為「予以關注的生物技術公司」，公司強烈反對這種未經正當程序的預設性且不合理的指定。

捲入事件的5間中國企業分別是華大基因、華大智造、華大智造的美國子公司Complete Genomics、藥明康德和藥明生物。