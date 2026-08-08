芝加哥殯儀館數十腐屍違規存放　居民抱怨惡臭難忍　家屬悲痛心碎

美國芝加哥殯儀館近日曝出重大醜聞，當地一家由一對夫婦經營的殯葬機構，被警方查出有56具遺體隨意存放於無冷藏設備的區域，遺體出現不同程度腐爛。目前案件仍在調查中，尚未有人被捕。



報道指，案件源於當地居民抱怨殯儀館附近散發「惡臭」，向政府投訴。芝加哥警方接獲協助調查電話後，周四（8月6日）前往現場，發現56具遺體被存放在沒有冷藏的「惡劣」條件下。

經核查，該殯儀館環境極差，存在鼠患、蛆蟲滋生等問題。法醫團隊已進駐現場核查遺體狀態、梳理身份及死亡證明，後續將完成身份核驗並通知家屬。

美國芝加哥一家殯儀館曝出有56具遺體隨意存放於無冷藏設備的區域（X@TylerLaRiviere）

有獲悉案情的家屬悲痛表示：「我心都碎了。」

據報道，涉事夫婦早已劣跡纏身，二人此前經營的火葬場就因遺體存放違規、未歸還家屬火化遺骸被關停，丈夫的執照此前已被吊銷，此次妻子執照也被緊急暫扣。

此次事件是美國近三年多地殯葬亂象的最新案例，科羅拉多（Colorado）、佐治亞（Georgia）、印第安那（Indiana）等州份均曾曝出殯儀館違規存放、處置遺體的醜聞，暴露出美國殯葬行業監管的嚴重漏洞。