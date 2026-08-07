美國華盛頓州山火案　疑犯認策劃數週縱火　研究「有利」天氣下手

美媒8月7日報道，華盛頓州斯波坎市（Spokane），被控引發「老小徑」火災（Old Trails Fire）的男子告訴警方，他為這場野火策劃了數週之久，並在被捕後向探員狂言：「火焰強大而美麗」。這場野火已燒毀數百棟建築。



日前被捕的37歲疑犯Aaron Farinacci被控引發「老小徑」火災，這是斯波坎地區近期發生的三場火災之一，這些火災已燒毀超過850棟建築，摧毀了整個街區和街道。此外，他還被控與2025年夏季和上月發生的四宗較小火災有關。

2026年8月6日，美國華盛頓州，圖為因涉嫌縱火的疑犯Aaron Farinacci以視像方式出庭受審，他承認縱火引發一場山火。（截圖自X@NewsNew97351204）

報道稱，「老小徑」火災是三宗火災中最大的一次，該火災摧毀了至少700棟建築，迫使數萬人離開家園。

調查人員在此前表示，斯波坎周圍另外兩宗火災也是人為縱火，儘管不一定是故意的。確切原因仍在調查中。

警方表示，該男子在犯案前已進行了數周的精密策劃，並研究了何時的天氣最有利於縱火。

斯波坎縣偵探Michael Drapeau在周三提交的法庭文件中寫道，Farinacci被捕後在接受審訊時表示，「火是強大而美麗的，經歷過火的物體會經歷某種重生」。

Farinacci在警方初次接觸時否認引發「老小徑」火災。然而，他向Drapeau承認，自己引發了那場火災以及去年和上個月的其他火災。這使他被加控四項縱火罪。

Farinacci原定於周四就五項一級縱火罪接受提審，但他的律師在答辯前要求對Farinacci進行精神狀態評估。

美媒過去報道顯示，Farinacci曾開槍射殺其父後自殺未遂，服刑約10年。

2026年8月4日，美國華盛頓州，圖為一場山火肆虐後，可見地面一片狼藉堆滿殘骸。（Reuters）

斯波坎高等法院法官Jeremy Schmidt表示將審查評估請求，並將保釋金定為200萬美元（約1,560萬港元），裁定Farinacci對社區安全構成威脅，有潛逃風險，且存在實施暴力犯罪的可能性。

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