美國下場撐日元　明目張膽的匯率操縱　名副其實的規則破壞

日本財務省8月7日公布今年4月至6月匯率干預情況。日本二季度於4月30日、5月4日和5月6日累計實施3次日元匯率干預，規模超過11萬億日元（1美元約合158日元）。

此外，7月30日​日本政府和央行率先在紐約交易時段大規模買入日元，耗資約870億美元（11萬億日元）​​，是日本有史以來規模最大的單日外匯干預。

7月31日紐約聯邦儲備銀行代表美國財政部賣出歐元、買入日元託市，干預規模約50億-100億美元。干預後，日元匯率3日一度升至1美元兑換155日元區間，7日已回落至1美元兑換158日元區間。

圖為2026年7月31日，美國財長貝森特在大衛營出席特朗普內閣會議期間，其座位上的筆記本被拍到寫有「買入日圓」的字眼。（Reuters）

日本財務大臣片山皋月8月3日確認，日本已於美東時間7月31日與美國聯合干預外匯市場。美國財政部亦確認，美日兩國聯合干預外匯市場，通過買入日元並拋售外匯，試圖阻止日元進一步貶值。美國總統特朗普說，美國參與此次行動，是因為日本請求幫助，這是兩國「友誼」的體現。

這是美國自2011年以來首次直接參與日元外匯交易，也是美日1998年以來首次聯手干預日元匯率。

如果不仔細看，這一齣雪中送炭的戲碼，真的夠感人：美國力挺盟友時真的是會動用真金白銀。在未事先知會歐洲央行的情況下，徑自出售歐元以支撐日元匯率，美國對日本的確是「明目張膽的偏愛」。

2026年8月3日，日本東京，一名男子走過一塊電子屏幕，屏幕上顯示日本和美國協調購買日圓後，日圓兑美元和其他外幣的匯率。（Reuters）

但不要忘了，美國和日本聯手干預外匯市場，是名副其實的操縱匯率。

西方經濟學極力提倡匯率完全由外匯市場的市場供求關係自由決定，政府或中央銀行不進行任何干預。長期以來匯率管制都是被批評的對象，美國動輒將他國國家列為匯率操縱國，動用制裁大棒要求他國嚴格遵循市場化匯率形成機制，不得干預匯市以獲取不正當競爭優勢。

2019年8月美國曾把中國列為匯率操縱國，雖然2020年1月取消認定。但是中國長期待在美國財政部列的匯率操縱國觀察名單。西方七國集團一直對中國人民幣匯率政策採取批評立場。

日本首相高市早苗8月5日強調，將會「毫不猶豫地動用242億日圓（約12億港元）的預備金」。（Reuters）

在批評他國操縱匯率時振振有詞，而自己出手干預匯率時，怎麼就是友誼的體現了？日元貶值本是市場對其經濟基本面惡化的真實定價，美日聯手干預是對自由市場原則、市場定價邏輯的嚴重踐踏。

美國之所以幫助日本不是因為友誼，而是因為如果日元持續貶值，日本為維穩匯率必然大規模拋售美債，這將影響美國國債市場的流動性，衝擊美國的金融穩定。一旦觸及自身利益，不得干涉匯率的金剛咒立刻被拋諸腦後。所謂自由規則，不過是只許州官放火不許百姓點燈。規則只用來約束別人，而自己永遠享有例外的特權。

匯率不該是大國為友誼添彩的禮物，國際金融秩序也不應淪為政治的附庸。美日聯手干預匯市，撕下了美國「規則捍衛者」的假面，讓世界再次看清了美國的虛偽。