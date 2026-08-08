日本前首相細川護熙批高市早苗　質疑皇室典範修訂與對華姿態

日本前首相細川護熙在即將發行的《文藝春秋》9月號撰文，批評首相高市早苗的政治姿態，質疑其皇室典範修訂方針及對華外交政策。



共同社8月8日報道，細川在文中指出，上月特別國會通過的新版《皇室典範》執著於「男系男子」繼承皇位，是對女性的嚴重性別歧視。該修正案主要內容之一是創設制度，接納1947年脫離皇籍的11個原宮家男系男子作為養子加入皇室。

2026年8月6日，日本廣島，首相高市早苗在廣島和平紀念公園舉行的紀念原爆81週年儀式上發表講話。（Reuters）

對於因高市涉台國會答辯而惡化的日中關係，細川批評高市「為打破僵局什麼都不做，難免會被批評不負責任」。

細川亦列舉《日本國旗損壞罪法》及「副首都」構想等政策，質疑這些「與苦於物價上漲的國民生活無關」的課題是否真是當前政治必須着手解決的事項。

他認為嚴重降溫的日中關係正給國民帶來巨大損失，又指高市在與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時顯得過於興奮，批評「在處理對美中的距離感和如何保持平衡方面，看不出她有什麼戰略」。