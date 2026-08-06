廣島原爆81週年　高市早苗稱將堅持無核三原則

8月6日（周四）是日本廣島原爆81週年，首相高市早苗在廣島和平紀念公園發表演說，悼念81年前遭遇美國原子彈襲擊的死傷者。高市早苗在演講中承諾，日本將堅持長期奉行的無核三原則。



據《日本時報》（Japan Times）報道，高市早苗與原子彈爆炸受害者、罹難者家屬、國內外代表齊聚廣島和平紀念公園。上午8時15分，也就是1945年8月6日原子彈在廣島西南部爆炸的確切時間，全體與會人士默哀一分鐘。那場原子彈爆​​炸最終造成約14萬人死亡。三日后，長崎又遭受原子彈攻擊，到同年年底，又有7.4萬人喪生。

高市早苗在演講中表示：「廣島和長崎原子彈爆炸造成的破壞，以及無數人遭受難以言喻的苦難，絕不能重演。」

高市早苗強調：「我承諾將竭盡全力實現無核武世界和持久和平，」她補充道，並表示日本將堅定地奉行其長期堅持的「無核三原則」，繼續努力實現無核武世界。

根據這三項原則，日本承諾不擁有、不生產、也不允許任何核武進入本國。

據報道，這是高市早苗首次以國家元首的身份出席悼念儀式，正值日本政府準備在今年稍後修訂關鍵的國家安全文件之際，這引發外界對日本是否繼續奉行無核三原則產生疑問。

高市早苗過去一直堅持這三項原則，但她早前曾表示，她正在延續時任外相岡田克也2010年的立場，即在危機情況下，當時的政府可以決定是否允許核武艦艇臨時停泊國內港口。

2026年8月6日，日本廣島，首相高市早苗在廣島和平紀念公園舉行的紀念原爆81週年儀式上發表講話。（Reuters）

執政聯盟中的日本維新會曾在6月提交給政府的政策提案中，呼籲對第三項原則，即不准任何核武進入日本，進行「務實的審查」。