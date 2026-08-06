高市早苗「不便預判」說法為修改無核三原則留餘地　廣島遺屬不滿

日本首相高市早苗8月6日在廣島市出席原爆81周年紀念活動時，圍繞日本核政策基石「無核三原則」的未來立場接連釋放模糊信號，據日媒指，她在回答提問時談到「不便預先判斷」，為修改「無核三原則」留下餘地。她6日又會見核爆受害者團體，團體要求政府明確堅守原則。



共同社報道，高市早苗在廣島和平紀念儀式上致辭時，僅陳述「我國堅持無核三原則」，未有如歷任首相般使用「在堅持的同時」來展望未來行動；外界解讀此舉或反映其一貫主張修改「不運進」原則的立場。

無核三原則為「不擁有、不製造、不運進」核武器。

2026年8月6日，日本廣島，首相高市早苗出席在廣島和平紀念公園舉行的紀念原爆81週年悼念儀式。（Reuters）

同日下午的記者會上，高市早苗進一步表示，政府將無核三原則作為政策方針予以堅持，但對於年底將修訂的《國家安全保障戰略》等三份安保文件中相關表述方式，她直言「不便預先判斷」，報道指，高市早苗回答提問時為修改「無核三原則」留下餘地。

高市隨後參觀原爆資料館（Hiroshima Peace Memorial Museum）約25分鐘，並在簽名冊留言「祈」與「和平」。

團體要求政府明確堅守無核三原則

廣島核爆受害者團體代表等6日與高市早苗會面，強調「政府與執政黨內部出現各種傳聞，從作為國策的無核三原則修改論，甚至到核共享論。這與我們的願望背道而馳，絕不能容許。」

廣島核爆受害者團體聯絡會議的事務局長田中聰司表達擔憂稱：「（高市早苗）並未明確表態將堅持（無核三原則），我認為很含糊。」