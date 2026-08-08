日本發布排名：中國科研投入全球第一　美日居後

據日本經濟新聞8月8日報道，2024年中國的研發投入總額超過美國，位居世界第一。日本文部科學省7日發布的《科學技術指標2026》報告顯示，中國2024年的研發投入按年增長13.1%，達到97.1萬億日圓（約合4.8萬港元），美國2024年研發投入為95.3萬億日圓（約4.7萬港元），按年增長6.7%，日本以22.1萬億日圓（約合1萬億港元）位列第三，按年增長8.4%。



《科學技術指標2026》報告（日本政府網站）

《科學技術指標2026》報告採用約160項指標，比較日本及主要國家的科學研究投入和人才等情況。該報告採用的是2024年的數據。

報道稱，中國在論文總數上於2017年超越美國，位居世界第一；在被視為研究質量較高的前10%被引論文數量上，也於2018年登頂首位。此外，在前1%被引論文（質量更高）數量方面，自2019年起一直保持領先地位。而在此次研發投入上的逆轉，表明中國在研究能力的廣度和資金實力兩方面，優勢正在進一步擴大。

繼中國、美國、日本之後，德國的研發費用為18.3萬億日圓（約9000億港元），韓國為15.3萬億日圓（約7600億港元），英國為10.8萬億日圓（約5368億港元），法國為8.8萬億日圓（約4374億港元）。

報道稱，引領中國研發費用增長的是企業投資。中國企業2024年的研發投入按年增長13%，達到75.4萬億日圓（約3.7萬億港元），在這一領域也超過了美國。尤其是「計算機、電子及光學產品製造業」的增長尤為顯著，資金向尖端技術領域的集中十分引人注目。

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