全球地方自戀排名？美大學研究：榜首榜末國家皆在歐洲　中國第三

美國密歇根州立大學（Michigan State University）研究人員12月發布的一項研究，收集來自53個國家或地區共4.5萬人的問卷數據，列出「自戀排名」，其中德國排在首位，中國則在第三，「最不自戀」則是塞爾維亞。研究人員指「有趣的是，美國沒有進入最高五國之列（排行16）」，又稱來自高國家生產總值（GDP）地區或更集體主義文化背景的人群表現出更高的自戀水平。



調查結果在2月9日發布，研究人員稱，自戀指的是一種心理特質，表現出高自尊和低同理心，研究人員發現自戀是一種普遍存在的特質，在不同文化和國家中普遍存在，但不同國家、不同文化背景下，特定族群的自戀程度存在差異，其中研究人員指，發現年輕人比老年人更自戀，男性比女性更自戀。

研究人員收集來自53個國家或地區，合共45,800人回答問卷的數據，問卷部份題目為「我希望我的競爭對手失敗」、「我憑藉傑出貢獻成為眾人矚目焦點」等，參與者需對每個項目表示同意程度。研究人員在分析後計算分數。

研究人員、美國密歇根州立大學社會科學院教授Bill Chopik（密歇根州立大學網站）

研究人員稱，整體自戀程度最高的5個國家或地區是德國（6.662分）、伊拉克（5.877分）、中國（5.761分）、尼泊爾（5.671分）和韓國（5.581分）。

自戀程度最低的5個國家或地區是塞爾維亞（2.851分）、愛爾蘭（3.016分）、英國（3.123分）、荷蘭（3.164分）和丹麥（3.232分）。

圖為日劇《律政狂人》劇照，劇中男主角古美門研介的角色設定為極度自負（劇照）

研究所用的模型再區分為欣賞型自戀（admiration）與競爭型自戀（rivalry），並作不同評分，前者屬由自我提升驅動的主動面向，後者則屬由自我防禦驅動的對抗面向。研究指，來自高國家生產總值（GDP）地區或更集體主義文化背景的人群表現出更高的自戀水平，尤其是在欣賞型自戀方面。

根據研究結果，中國在欣賞型自戀方面得分較高，為7.012分，在研究中的國家或地區內排第三，競爭型自戀方面得分則是4.511分，在研究中的國家或地區內排第七。