2025世界城市競爭力排名：東京超紐約排第二　這城市連續14年奪冠

在評估全球城市的2025年排行榜中，東京首次名列第2。舉辦大阪・關西世界博覽會的大阪，則從前一年的第35名大幅躍升至第18名。



倫敦連續14年蟬聯第1

「世界城市綜合實力排行榜」由智庫「森紀念財團都市戰略研究所」（東京）自2008年起每年發布，本年度報告於2025年12月公布。

2025年城市綜合排名得分（nippon.com提供）

該排行榜以全球主要48座城市為對象，從經濟、研究與開發、文化與交流、居住、環境、交通與可及性6大領域、共72項指標進行評估，並以滿分2700分呈現各城市的綜合實力。

自2016年起連續9年位居第3的東京，本次為調查開始以來首次超越紐約，升至第2名。居住領域排名第1，文化與交流領域第2，環境領域也上升至第7名，顯示城市綜合實力全面提升。

大阪在外國訪客人數等文化與交流領域得分成長，帶動總排名大幅上升。福岡則較前一年上升2名，位列第40名。

第1名仍為倫敦。雖然綜合得分下滑，仍連續14年維持榜首；在文化與交流、交通與可及性兩個領域名列第1，研究與開發領域也穩居第2。

【本文獲「nippon.com」授權轉載。】