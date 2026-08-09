日本長崎原爆81周年　高市「無核三原則」表態被批含糊其詞

日本長崎9日迎來舉行原子彈爆炸81周年紀念活動，首相高市早苗在儀式致辭中表示日本目前堅持無核三原則，但未有明確表示日本將在未來繼續堅持相關原則，被批評對此含糊其詞。



據共同社報道，首相高市早苗在儀式致辭中表示：「我國堅持無核三原則，作為唯一在戰爭中遭受核爆的國家的使命，正為實現『無核武世界』推進現實且實踐性的舉措。」不過，她的發言僅停留在說明堅持無核三原則的現狀上，未有像此前其他日本首相一樣表態日本將繼續堅持這些原則。

報道指，繼廣島市的儀式之後，此次演講似乎再次反映了一貫主張修改三原則的高市本人的意向。高市致詞開始前，人群曾短暫發出噓聲。

日本長崎9日迎來舉行原子彈爆炸81周年紀念活動。（Reuters）

鈴木史郎星期天（8月9日）在長崎市和平公園的紀念活動上發表講話，強調核威懾的概念「極其危險且脆弱」。「核武器不是『必要的惡』，而是『絕對的惡』，永遠無法與人類共存。」

他敦促日本政府維護日本憲法所載的和平精神，稱「憲法體現了永遠放棄戰爭的決心，以及日本的三項無核原則」。

他還表示，儘管原爆事件已過去81年，但全球仍有超過1萬2000枚核彈頭。他還對俄烏戰爭和中東衝突的不可預測性表示擔憂，因為這些衝突都涉及擁核國家。