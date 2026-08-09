向烏克蘭供應武器 德軍工巨企CEO遭俄暗殺威脅獲總理級保安
撰文：張涵語
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現年63歲的德國軍火巨頭萊茵金屬公司CEO帕佩格（Armin Papperger），自2024年面臨俄羅斯暗殺威脅後一直受到警方保護，其公司向烏克蘭供應大量軍火供應，並籌備在當地設廠。帕佩格於9日（周日）表示總有人要完成自己所做的工作，不會因面臨威脅而從公司卸任。
德新社報道，帕佩格據稱因遭俄羅斯策劃謀殺而受到警方全天候保護，保安級別據稱接近德國總理默茨（Friedrich Merz）相當。即便身處其軍火企業總部也有貼身保鏢。
帕佩格透露，自己的花園小屋曾被人縱火，家門外也曾發生過示威遊行，但他稱自己目前還沒有考慮從公司卸任：「這些工作必須完成，任何無法承受壓力的人都不適合這份工作。」
他稱自己如果如果換一份工作，面臨的威脅肯定會小得多，但指其合約還有三年半才到期，「在此之前還有很多事情要做」。
俄羅斯在2024年對歐洲各國支持烏克蘭的國防工業高層啟動一系列暗殺計劃，而帕佩格是目標之一，因萊茵金屬公司在俄烏衝突後，向烏克蘭供應大量武器，並在烏克蘭設立工廠。
德國國內情報機構近日再次呼籲國防承包商的員工提高警惕，並警告這些公司成為俄羅斯國家機構間諜活動和破壞目標的可能性增加。
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