歐洲最大貨運樞紐發現爆炸品無人機　德國展開反恐調查

德國當局就萊比錫（Leipzig）機場發現載有爆炸物無人機展開反恐調查。該機場是歐洲最大貨運樞紐之一、物流商DHL與烏克蘭安東諾夫（Antonov）航空的主要基地，部分跑道一度關閉。



據路透社8月5日報道，機場人員夜間在南部跑道附近限制貨運區發現該無人機，航班一度暫停，多架飛機包括德國物流商DHL被調走；當局稱乘客及員工無危險，一條跑道重開後早上大部分運作恢復。炸藥專家正檢查無人機並拆除引信，南部跑道仍關閉。

這架裝有爆炸裝置的四旋翼無人機是在一架烏克蘭安東諾夫運輸機附近被發現；德國東部的機場是軍事物資運輸的樞紐，包括德國武裝部隊和北約盟國的軍事物資運輸，同時也是烏克蘭安東諾夫航空的基地。

內政部長多布林特（Alexander Dobrindt）召集安全部門主管緊急會議。德國聯邦警察稱，連串未經授權的無人機飛越軍事設施、能源終端等，或可由俄羅斯特工組織；俄方否認涉案。

這宗事故導致多架飛機改道，其中包括一架從馬略卡島起飛的客機。機場北部區域的運作在兩小時後恢復。發現無人機的南跑道仍然關閉。警方已部署拆彈機器人對該物體進行檢查。